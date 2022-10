Si chiede all esperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si chiede all esperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARERE

Significato/Curiosita : Si chiede all esperto

Acquisire il parere di un altro organo, di solito collegiale (detto organo consultivo), per decidere con cognizione di causa. il parere acquisto nel corso...

Altre definizioni con chiede; esperto; Lo richiede la Rai; Un obbligazione che non richiede lo stacco di cedole; Richiede voce e orecchio; Richiede allenamento costante; Un esperto di decotti; esperto assaggiatore di vini fra; L avvocato inesperto nel film Mio cugino Vincenzo; Un esperto velista; Cerca nelle Definizioni