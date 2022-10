Chi subentra ad altri in un impegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi subentra ad altri in un impegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RILEVATARIO

Significato/Curiosita : Chi subentra ad altri in un impegno

Accettate il 13 marzo 2019 a seguito di una nuova votazione. al suo posto subentra lucrezia mantovani. si dimette quindi anche da coordinatore nazionale del...

Oltre ai fabbricanti, non hanno piccolo merito il dottor vollmoeler, rilevatario della produzione züst, e l'egregio signor maggioni agente per l'italia»... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

