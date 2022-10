Chi lo mette in pratica non va a votare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo mette in pratica non va a votare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ASTENSIONISMO

Significato/Curiosita : Chi lo mette in pratica non va a votare

Un'indicazione per chi votare alle elezioni". papa francesco ha sostenuto l'accordo vaticano-cina, con l'intento di addivenire a una normalizzazione...

Voto che rende loro difficoltoso recarsi a votare. astensionismo tecnico-elettorale astensionismo causato dalle difficoltà di capire o di accettare nuove... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

