Apparizioni, spettri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparizioni, spettri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FANTASMI

Significato/Curiosita : Apparizioni, spettri

Newton. newton per primo usò il termine spettro (dal latino spectrum, con il significato di "apparenza" o "apparizione"), in una stampa del 1671, dove descriveva...

Vedi fantasma (disambigua). disambiguazione – "fantasmi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi fantasmi (disambigua). il fantasma (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 ottobre 2022

Altre definizioni con apparizioni; spettri; Luogo di culto portoghese noto per le apparizioni ; Fanno fugaci apparizioni ; apparizioni ... spaventose; Attrice USA famosa per le apparizioni in American Horror Story; Il commissario della televisione che collabora con l ispettri ce Lara Rubino; Alicia, l autrice spagnola dei romanzi con l ispettri ce Petra Delicado; Un personaggio di spettri di Ibsen; spettri , fantasmi; Cerca nelle Definizioni