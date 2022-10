Amministrarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amministrarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Amministrarsi

Contatto storico o, quanto meno, se così fu non se ne ha certezza. per amministrarsi, gli avari istituirono un khaganato che comprendeva le aree interne...

Finale ideato da darabont, descrivendolo come "molto problematico" da gestirsi per gli studios hollywoodiani. king disse: «il finale è una vera scossa...