Uffici fuori dal suolo patrio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uffici fuori dal suolo patrio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONSOLATI

Significato/Curiosita : Uffici fuori dal suolo patrio

Dello stato italiano. nelle regioni e nei comuni interessati dal bilinguismo, gli uffici pubblici e la segnaletica stradale sono bilingui o trilingui...

Uffici consolari si suddividono in consolati generali, consolati, viceconsolati e agenzie consolari. il consolato generale è il più importante e le sue... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 ottobre 2022

Altre definizioni con uffici; fuori; suolo; patrio; Convalide uffici ali; Moglie non uffici ale; Relativo a un atto uffici ale validato; uffici o comunale che registra nascite e morti; Getta fuori i bossoli; fuori dalla legge o dalle norme; Passeggiatore fuori città; Si può udire da fuori : donne, è arrivato l __; Quando il suolo trema; Livellato al suolo ; Installata sotto il suolo o scavandolo; Aumentano l aderenza al suolo delle auto sportive; Carlo, noto patrio ta e illuminista che partecipò alle cinque giornate di Milano; I compatrio ti di van Gogh e Rembrandt; Documento per l espatrio ; Il patrio ta Speri;