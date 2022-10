La santa di Iconio discepola di san Paolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La santa di Iconio discepola di san Paolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TECLA

Significato/Curiosita : La santa di iconio discepola di san paolo

santa tecla di iconio (iconio, ... – seleucia, i secolo) secondo la tradizione cristiana fu discepola di san paolo, apostola e protomartire. è venerata...

tecla marianna insolia (varese, 13 gennaio 2004) è una cantante e attrice italiana. nata a varese da genitori siciliani, il padre di floridia e la madre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 ottobre 2022

Altre definizioni con santa; iconio; discepola; paolo; Il da Piacenza che fu cardinale presbitero di santa Croce in Gerusalemme nel XII secolo; La regione toscana con Pietrasanta e Forte dei Marmi; I concittadini di san Francesco e santa Chiara; Ospita la santa Sede; discepola di Gesù detta anche Maria di Magdala; La città di una Maria discepola di Gesù; paolo , conduttore in Tv; Relativo alla congregazione fondata da san paolo della Croce; Il Gian Pietro che divenne Papa come paolo IV; Il casato di Giovanni paolo I; Cerca nelle Definizioni