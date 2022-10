Riassumere per punti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riassumere per punti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RICAPITOLARE

Significato/Curiosita : Riassumere per punti

E a tutti i secoli» e per questo la «chiesa cattolica [...] tende a ricapitolare tutta l'umanità [...] in cristo capo nell'unità del suo spirito.» il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 ottobre 2022

Altre definizioni con riassumere; punti; Ricapitolare, riassumere ; Cercare di conciliare opposti punti di vista; I punti dell asso a briscola; Paul, massimo rappresentante del punti nismo; Apribottiglie appunti to;