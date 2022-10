Racconti edificanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Racconti edificanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Racconti edificanti

Narrazione non è tuttavia cronologico venendo continuamente interrotto da racconti edificanti, non arrivando comunque alla fase finale della vita del buddha, quella...

Contiene parabole di gesù non presenti negli altri. per esempio, due parabole tra le più celebri, la parabola del figlio prodigo e la parabola del buon...