Mela senza pari - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : ML

Significato/Curiosita : Mela senza pari

Mcintosh è una cultivar di mela di colore rosso e verde, dal sapore acido e con polpa bianca. diventa matura verso la fine di settembre e porta il nome...

Statunitense ml – codice vettore iata di african transport trading and investment company ml – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua malayalam ml – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 ottobre 2022

Altre definizioni con mela; senza; pari; Quella di mela nzane è un piatto molto gustoso; Località dell Umbria in cui nacque Gattamela ta; Varietà di mela ... dorata ing; Parte rimanente di una mela mangiucchiata; Protagonisti senza rivali; Il grappolo d uva senza chicchi; Svenuta o senza vita; Lasciata da sola, senza alcuna protezione; Il topo a pari gi; Dà nome all isola di pari gi con Notre-Dame; La scuola per i pari gini; Lo giocano i tennisti quando il set è sul punteggio di sei pari