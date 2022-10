Contenitore da forno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenitore da forno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEGLIA

Trasportata dalle microonde, mentre l'aria interna al forno, il contenitore del cibo e le pareti del forno non vengono riscaldati direttamente ma si riscaldano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi teglia (disambigua). la teglia è uno strumento utilizzato in cucina per cuocere gli alimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 ottobre 2022

