Si usa per ricamare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per ricamare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AGO

Significato/Curiosita : Si usa per ricamare

Tessuto da ricamare che può essere tela di cotone o lino. questa preparazione prevede una sfilatura in tre ordini a distanza regolare: si sfilano uno...

ago – codice aeroportuale iata dell'aeroporto municipale di magnolia (stati uniti d'america) ago – codice iso 639-3 della lingua tainae ago – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 ottobre 2022

