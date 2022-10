Unità di misura della luminanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura della luminanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NIT

Significato/Curiosita : Unita di misura della luminanza

Il nit (dal lat. nitere, brillare) è un'unità di misura della luminanza (detta anche brillanza); è una grandezza fisica ottica non appartenente al sistema...

Pedo-pornografia nit – codice aeroportuale iata dell'aeroporto souche, niort, francia nit – codice iso 639-3 della lingua kolami sudorientale nit o neith – divinità... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 ottobre 2022

