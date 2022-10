Telefonata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Telefonata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHIAMATA

Significato/Curiosita : Telefonata

Una telefonata oscena è una telefonata non richiesta in cui una persona usa un linguaggio volgare o sessuale per interagire con qualcuno che potrebbe essere...

chiamata efficace chiamata di emergenza chiamata di procedura remota chiamata di sistema avviso di chiamata indicativo di chiamata trasferimento di chiamata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 ottobre 2022

