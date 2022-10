La tavola sulle onde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tavola sulle onde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SURF

Significato/Curiosita : La tavola sulle onde

"cavalcare" le onde utilizzando una tavola da surf. la tecnica consiste nel planare lungo la parete dell'onda, restando in piedi sulla tavola. le tavole da surf...

Significati, vedi surf (disambigua). il surf o surf da onda è uno sport acquatico che consiste nel "cavalcare" le onde utilizzando una tavola da surf. la tecnica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 ottobre 2022

Altre definizioni con tavola; sulle; onde; Vassoio per portare in tavola olive e formaggio; Riordina gli elementi chimici: tavola __; Il metallo Mn nella tavola periodica; Non si tira mai indietro se c è da sedersi a tavola ; Imposta sulle fatture; Con il ketchup sulle patatine; Città del Vietnam sulle rive del fiume dei Profumi; I segni sulle mani di Gesù; Una regione ricca di seconde case; Mascherarsi per confonde rsi nell ambiente; Analogo, corrisponde nte; La voce onomatopeica a cui il bambino risponde Chi è; Cerca nelle Definizioni