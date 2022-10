Segno della sottrazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segno della sottrazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MENO

Significato/Curiosita : Segno della sottrazione

la sottrazione è una delle quattro operazioni aritmetiche fondamentali. è normalmente denotata con un segno meno infisso ("-"). la sottrazione tra due...

meno – simbolo matematico meno – fiume della germania meno – comune dell'oklahoma altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 ottobre 2022

