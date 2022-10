Organismi vegetali che vivono nell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organismi vegetali che vivono nell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALGHE

Significato/Curiosita : Organismi vegetali che vivono nell acqua

Insieme naturale formato da una comunità di organismi viventi e dall'ambiente fisico nel quale essi vivono. è costituito da due componenti in stretta relazione:...

Le alghe (dal latino algae) afferiscono ad un raggruppamento, non appartenente ad un taxon sistematico, rappresentato da organismi di struttura vegetale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 ottobre 2022

