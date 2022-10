Marionetta siciliana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marionetta siciliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PUPO

Significato/Curiosita : Marionetta siciliana

Regionale siciliana, ha approvato una legge che promuove il patrimonio linguistico e la letteratura siciliana nelle scuole dell'isola. il siciliano, nelle...

pupo, pseudonimo di enzo ghinazzi (ponticino, 11 settembre 1955), è un cantautore e conduttore televisivo italiano, interprete e autore di successi internazionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 ottobre 2022

Altre definizioni con marionetta; siciliana; Reggono la marionetta ; Una marionetta siciliana; Così è la marcia per una marionetta di Gounod; Chi agisce come una marionetta per conto di altri; Il nome della Prestigiacomo, politica siciliana ; All opposto del ponente cantautrice siciliana ; Teresa, nota comica siciliana ; Località siciliana ; Cerca nelle Definizioni