Un luogo nel quale si cuociono i mattoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un luogo nel quale si cuociono i mattoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORNACE

Significato/Curiosita : Un luogo nel quale si cuociono i mattoni

In cui si cuociono i mattoni); poiché nel territorio del centro sono ancora presenti alcuni di questi forni oramai in disuso (uno di questi si trova adiacente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fornace (disambigua). una fornace è una costruzione muraria finalizzata alla cottura di materiali... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 ottobre 2022

Altre definizioni con luogo; quale; cuociono; mattoni; Varia da luogo a luogo ; Il capoluogo siciliano posto alle falde dell Etna; Il capoluogo del dipartimento di Seine-et-Marne; È stata il capoluogo della provincia etiopica di Caffa; La vasca nella quale viene dissetato il bestiame; Una politica quale Elena Cattaneo: __ a vita; L ufficio dal quale partono gli ordini; La striscia di spiaggia lungo la quale salgono e si smorzano le onde; Si cuociono in teglie; Vi si cuociono sopra i cibi; cuociono in stampi; Luoghi in cui si cuociono mattoni e tegole; Piccoli mattoni ; Riaprire una porta che era stata chiusa con mattoni ; mattoni e tegole; Casa rurale spesso coi mattoni a vista ing; Cerca nelle Definizioni