Un gruppo di persone poco raccomandabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gruppo di persone poco raccomandabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONGREGA

Significato/Curiosita : Un gruppo di persone poco raccomandabili

Coppia di elementi poco raccomandabili; "lucignolo" per etichettare un ragazzo ribelle e scapestrato; lo stesso "pinocchio", divenuto ormai sinonimo di "bugiardo"...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi coven (disambigua). una congrega (in inglese coven), in ambito neopagano, è un gruppo di seguaci (streghe... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 ottobre 2022

Altre definizioni con gruppo; persone; poco; raccomandabili; Un gruppo di api in volo; Il gruppo di The Wall; gruppo di obbligazioni statali senza cedola; gruppo rock: __ , Lake e Palmer; Un passatempo per persone industriose; Raggruppamento o insieme di persone ; Insieme di persone che lavorano senza salario; persone che ruotano attorno a un VIP fra; Individuo poco raccomandabile; È poco opportuno; Tendono a distribuire poco i vari compiti; poco serio; Un insieme di tipacci poco raccomandabili ; Individui poco raccomandabili , spesso loschi; Cerca nelle Definizioni