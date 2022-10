Il dolce... che ha tra i suoi esponenti Dante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dolce... che ha tra i suoi esponenti Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STILNOVO

Significato/Curiosita : Il dolce... che ha tra i suoi esponenti dante

Anche noto con il solo nome dante, della famiglia alighieri (firenze, tra il 14 maggio e il 13 giugno 1265 – ravenna, notte tra il 13 e il 14 settembre...

Il dolce stil novo, conosciuto anche come stilnovismo, stil novo o stilnovo, è un importante movimento poetico italiano sviluppatosi tra il 1250 e il 1310... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 ottobre 2022

Il dolce stil novo, conosciuto anche come stilnovismo, stil novo o stilnovo, è un importante movimento poetico italiano sviluppatosi tra il 1250 e il 1310... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 ottobre 2022

Altre definizioni con dolce; suoi; esponenti; dante; Biscottino dolce ; Un dolce al rum; Nell orchestra si suona dolce o traverso; dolce da colazione di pasta sfoglia fra; Ogni dea ha i suoi ; Giovanni per i suoi amici; Ha l incarico di organizzare la rappresentazione nei suoi aspetti pratici; Città italiana famosa per i suoi canali; Ebbe fra i suoi più autorevoli esponenti Francis Picabia; I suoi esponenti creano installazioni in ambienti naturali; André tra gli esponenti del surrealismo; Pittore del Novecento tra gli esponenti dell espressionismo astratto; Abbondante come certi pasti; Le cercava dante ; Persona precisa e pedante ; Iniziali del comandante Nelson;