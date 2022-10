Decorazione per finestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decorazione per finestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : VETROFANIA

Significato/Curiosita : Decorazione per finestre

Gestori di finestre possono anche visualizzare un bordo attorno alle finestre di sfondo. in genere i bordi della finestra possono essere utilizzati per fornire...

Locale. vetrofanie di piccole dimensioni sono anche utilizzate in altri ambiti, per esempio in campo automobilistico. il termine vetrofania deriva...

