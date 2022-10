Autore di sermoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Autore di sermoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OMILETA

Significato/Curiosita : Autore di sermoni

La visione dopo il sermone (vision après le sermon) è un dipinto del pittore francese paul gauguin, realizzato nel 1888 e conservato alla national gallery...

(comunità poi unitasi alla congregazione lateranense): si distinse come omileta e confessore e nella propagazione della devozione eucaristica. oggetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 24 ottobre 2022

Altre definizioni con autore; sermoni; L Ezra autore dei Cantos; Un Luca cantautore ; Il Ligabue cantautore ; Il poeta autore de La terra desolata; Religiosi che facevano sermoni spostandosi di paese in paese; Fa sermoni sul Vangelo; sermoni vescovili; Prediche, sermoni ; Cerca nelle Definizioni