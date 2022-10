Lo è una persona che ha discusso la tesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una persona che ha discusso la tesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LAUREATA

Significato/Curiosita : Lo e una persona che ha discusso la tesi

Parlamento ha presentato una proposta di legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, dopo una serie di slittamenti la proposta è stata discussa dall'aprile...

Il laureato (the graduate) è un film del 1967 diretto da mike nichols, basato sul romanzo omonimo di charles webb. nel 1996 è stato scelto per la conservazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

