Titolo degli antichi principi di Valacchia e Moldavia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Titolo degli antichi principi di Valacchia e Moldavia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSPODARO

Significato/Curiosita : Titolo degli antichi principi di valacchia e moldavia

Potuto ritornare in valacchia. nel 1436, vlad ii dracul salì sul trono della valacchia. dato che il suo potere era traballante, decise di renderlo più saldo...

(). ^ cfr. lemma "ospodaro" sul dizionario della treccani. ^ cfr. il lemma "gospodaro" sul dop. voivoda bano kniaz (en) ospodaro, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

Altre definizioni con titolo; degli; antichi; principi; valacchia; moldavia; Massimo titolo di studio in Italia: __ di ricerca; titolo di riguardo ottomano; titolo onorifico di alti personaggi indiani; Imprenditore circense che dà il titolo a due libri di Baricco; Contiene i voti degli elettori; È il più nordico degli Stati Uniti; Il più beone degli dèi; Lo storico piano degli aiuti statunitensi all Europa; Gli antichi altari dei pagani; L Iran dell antichi tà; Ovvero per gli antichi Romani; Vento di nord-ovest per gli antichi greci; principi o di evangelizzazione; principi o d Ipparco; principi o di libertà; principi o di soccorso; Uno di valacchia ispirò il personaggio di Dracula; Prime in moldavia ; La capitale della moldavia ; Cerca nelle Definizioni