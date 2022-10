Strumenti come i colini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumenti come i colini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SETACCI

Significato/Curiosita : Strumenti come i colini

Musica classica, sia come strumento solistico (anche se è meno comune in questo ruolo rispetto ad altri strumenti della sua famiglia, come il violino o il...

Dimensione granulometrica del materiale trattenuto. è possibile disporre più setacci uno sopra l'altro, in modo da suddividere rapidamente un materiale eterogeneo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

