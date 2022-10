Sacca di pelle per liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sacca di pelle per liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OTRE

Significato/Curiosita : Sacca di pelle per liquidi

Tegumentario; esse si trovano nella pelle e precisamente nel derma, unite al corpo di alcuni peli ad un'altezza di poco maggiore rispetto a quella del...

L'otre è un contenitore per liquidi usato anticamente. questo era praticamente una pelle rovesciata di animale (per lo più bue, capra o capretto) chiusa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

Altre definizioni con sacca; pelle; liquidi; sacca a spalla; Viene insacca ta anche a forma di ferro di cavallo; Lungo insacca to di maiale; L insacca to di Felino; Amica per la pelle ; Si dice di pelle molto chiara, quasi trasparente; Spicca sula pelle ; Colpisce la pelle dei giovani; liquidi zuccherosi anche per la tosse; Mantiene i liquidi caldi o freddi ing; Nuotano nella...liquidi tà; Sono liquidi negli schermi piatti; Cerca nelle Definizioni