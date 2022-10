Risultato finale di un attività informatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risultato finale di un attività informatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OUTPUT

Significato/Curiosita : Risultato finale di un attivita informatica

Programmazione, in informatica, è una fase implementativa dell'intero ciclo di sviluppo del software (vedi ingegneria del software) con l'obiettivo ultimo di soddisfare...

output – in economia, la quantità di beni e/o servizi ottenuti da un’attività di produzione output gap – la differenza tra il prodotto interno lordo effettivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

