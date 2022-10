Raccolto all inizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raccolto all inizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RA

Significato/Curiosita : Raccolto all inizio

Il tempo del raccolto del grano (, bakushu) conosciuto anche come il tempo della mietitura (inizio d'estate) è un film del 1951, diretto da yasujiro...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ra (disambigua). ra, noto anche nella forma rê oppure rha (ipa: [r:]), è una divinità egizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

Altre definizioni con raccolto; inizio; Si è fatta prima del raccolto ; Il raccolto del foraggio; Rovina il raccolto ; Sotto un olivo secolare ho trovato e raccolto alcuni ovoli; inizio e fine di agosto; L inizio dell ordine; Eroico all inizio ; L inizio dell impero; Cerca nelle Definizioni