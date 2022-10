Prodotti che rallentano il deterioramento dei cibi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prodotti che rallentano il deterioramento dei cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONSERVANTI

Radicali) o agenti fisici che rallentano o prevengono l'ossidazione di altre sostanze. l'ossidazione è una reazione chimica che trasferisce elettroni da...

conservante – sinonimo colloquiale di additivo alimentare conservanti – sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di...

Altre definizioni con prodotti; rallentano; deterioramento; cibi; Mette in mostra i propri prodotti nello stand; Sigla da prodotti alimentari tipici; prodotti da spalmare; Relativi ai prodotti del frantoio; rallentano la marcia; rallentano il traffico; deterioramento che colpisce un bene; Quella senile è un deterioramento delle facoltà; Rovina, deterioramento ; deterioramento da uso; cibi , pietanze; Irascibi le e poco socievole; Soluzione di sale e acqua per conservare cibi ; Commercia in cibi ; Cerca nelle Definizioni