Si nomina insieme a Barletta e Andria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si nomina insieme a Barletta e Andria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRANI

Significato/Curiosita : Si nomina insieme a barletta e andria

All'asta e aggiudicato al comune di barletta, per la somma di 30.100 lire. l'ultima vicenda militare che ha visto coinvolto il castello di barletta si è consumata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trani (disambigua). trani (ascolta[·info], trane in dialetto tranese) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

Altre definizioni con nomina; insieme; barletta; andria; Li nomina il Presidente della Repubblica; Si nomina no con le altre; Li nomina va il negus; Era soprannomina to il Flagello di Dio; insieme di caldi tessuti; insieme di forchette e coltelli; L insieme dei corpi dei neuroni nel cervello; insieme di azioni pianificate per un obiettivo; Il Fieramosca della disfida di barletta ; Giuseppe, celebre pittore barletta no; Forma una provincia della Puglia con Andria e barletta ; Forma la provincia con Trani e barletta ; Antico matematico e fisico greco di Alessandria ; L... affluente di Alessandria ; Un maschio nella mandria ; Cittadina a sud di Alessandria ; Cerca nelle Definizioni