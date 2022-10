Membrana che avvolge l embrione dei vertebrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Membrana che avvolge l embrione dei vertebrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORION

Significato/Curiosita : Membrana che avvolge l embrione dei vertebrati

Nei vertebrati superiori, il peritoneo è una membrana sierosa mesoteliale, sottile e quasi trasparente, che costituisce il rivestimento della cavità addominale...

Il corion è la membrana più esterna dell'uovo fecondato, composta da due parti, che si distinguono tra loro nel corso del secondo mese di vita intrauterina:... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

