Lovro von... direttore d orchestra croato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lovro von... direttore d orchestra croato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MATACIC

Finlandese lovro monti, politico italiano lovro radonjic, pallanuotista jugoslavo lovro von matacic, direttore d'orchestra e compositore croato lovro zovko...

Lovro von matacic (sussak, 14 febbraio 1899 – zagabria, 4 gennaio 1985) è stato un direttore d'orchestra e compositore croato. attivo anche come regista... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

L abito del direttore d orchestra; Nota Del direttore ; direttore d albergo; Fu un grandissimo direttore d orchestra; L orchestra suona in quello mistico; Li accompagna l orchestra ; L abito del direttore d orchestra ; Nell orchestra si suona dolce o traverso; Iato in croato ; Iato di croato ; Una lingua come il croato e il serbo; Il nome croato della città di Parenzo;