Insiemi di abiti - Cruciverba

Insiemi di abiti.

Soluzione 8 lettere : VESTIARI

In capo la berretta paonazza. la berretta fa parte dell'insieme di abiti e insegne ecclesiastiche di presbiteri, prelati, vescovi, cardinali. pertanto...

Di persone. gli esseri umani sono i soli tra i mammiferi che indossano vestiario, a eccezione degli animali domestici, talvolta vestiti dai loro proprietari... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

Altre definizioni con insiemi; abiti; insiemi di relazioni come le equazioni; insiemi di oggetti preziosi; insiemi di foglie d insalata; insiemi di ramoscelli legati con corde; abiti molto vecchi e lisi; Paillettes usate per abbellire abiti ; Guarnizioni metalliche tipiche degli abiti punk; Una rivendita di tessuti per abiti estivi; Cerca nelle Definizioni