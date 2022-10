Un impressione violenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un impressione violenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CHOC

Shockvertising è un termine anglosassone che nasce dalla fusione delle parole shock (letteralmente: urto, impressione violenta, scossa) e advertising...

Stai cercando altri significati, vedi shock (disambigua). lo shock (anche choc o schock, a seconda dell'originale grafia francese, tedesca o la successiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

