Così era meglio conosciuta Virginia Oldoini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così era meglio conosciuta Virginia Oldoini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 21 lettere : CONTESSA DI CASTIGLIONE

Significato/Curiosita : Cosi era meglio conosciuta virginia oldoini

Iii. virginia oldoini nacque in una famiglia di varia origine. il padre, il marchese filippo oldoini rapallini, mondano, ambizioso, nel 1848 era stato...

Nota come contessa di castiglione (firenze, 23 marzo 1837 – parigi, 28 novembre 1899), è stata una nobildonna e agente segreto italiana. cugina di camillo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

Altre definizioni con così; meglio; conosciuta; virginia; oldoini; così è un fisico asciutto e tonico; così è ognuno in casa propria; così _ tutte Mozart; così è chiamato il fringuello australiano che è diffuso come animale domestico; meglio non suscitarle; Città della Turchia... che è meglio non perdere; Si dice spiegandosi meglio ; Rimedi per camminare meglio ; Cosi è conosciuta la Sinfonia numero 3 di Ludwig van Beethoven; Ben conosciuta da tutti; conosciuta da parecchie persone; Famoso writer inglese dall identità sconosciuta ; Fiume della virginia ; Il centro della virginia ; Quella di Castiglione era virginia Oldoini; Romanzo di virginia Woolf del 1928; Quella di Castiglione era Virginia oldoini ; Titolo nobiliare della oldoini di Castiglione; Cerca nelle Definizioni