Certificati del tesoro zero coupon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Certificati del tesoro zero coupon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CTZ

Significato/Curiosita : Certificati del tesoro zero coupon

Un certificato del tesoro zero-coupon (ctz), è un titolo senza cedola (zero-coupon), di durata 24 mesi, emesso dal governo allo scopo di finanziare il...

Deputata allo stimolo dell'emesi ctz – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di clinton (stati uniti d'america) ctz – codice iso 639-3 della lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

