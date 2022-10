Un capolavoro non finito di Michelangelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un capolavoro non finito di Michelangelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : PIETÀ RONDANINI

Significato/Curiosita : Un capolavoro non finito di michelangelo

Disambiguazione – se stai cercando lo scrittore, vedi michelangelo buonarroti il giovane. disambiguazione – "michelangelo" e "buonarroti" rimandano qui. se stai cercando...

La pietà rondanini è un'opera marmorea (h. 195 cm) di michelangelo buonarroti, scolpita nel 1552-1553 (prima versione) e rilavorata dal 1555 circa al... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 ottobre 2022

Altre definizioni con capolavoro; finito; michelangelo; Un capolavoro leopardiano; Il Jones del capolavoro di Henry Fielding; Un capolavoro gotico; capolavoro per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel; Cosi è il pugile... finito ko; Infinito nel tempo; Lo sono L infinito e A Silvia di Giacomo Leopardi; Si passa sulla tovaglia una volta finito di mangiare; Un corpo... come quello del David di michelangelo ; L affrescò michelangelo Buonarroti; Un opera come il David di michelangelo ; michelangelo Merisi o __; Cerca nelle Definizioni