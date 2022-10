Ha vinto il Giro d Italia nel 1997 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha vinto il Giro d Italia nel 1997. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IVAN GOTTI

Significato/Curiosita : Ha vinto il giro d italia nel 1997

Campione d'italia e aver vinto la coppa italia dilettanti. il venezia è l'unica formazione ad avere in bacheca sia lo scudetto serie d sia la coppa italia maggiore...

ivan gotti (san pellegrino terme, 28 marzo 1969) è un ex ciclista su strada italiano. professionista dal 1991 al 2002 con caratteristiche da scalatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

Altre definizioni con vinto; giro; italia; 1997; La squadra di calcio che ha vinto più scudetti; Vi fu vinto Murat; Ha vinto Sanremo nel 2001; Ha vinto quattro volte il mondiale piloti di F1; Copiare per emulare o prendere in giro ; Lo sono gli accelerometri e i giro scopi; Dileggiati, presi in giro ; Acrobazia con giro su se stessi: salto __; Il foyer italia no; Il Fondo che tutela l arte e l ambiente italia ni; Vale Gol in italia no; La Compagnia che fu assorbita dall Alitalia nel 1994; Dario, premio Nobel per la letteratura nel 1997 ; Premier labourista britannico dal 1997 al 2007; Noto album dei Radiohead del 1997 : OK __; Con la farfalla nel titolo di un libro del 1997 ; Cerca nelle Definizioni