Utensile per togliere i tappi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Utensile per togliere i tappi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : APRIBOTTIGLIE

Significato/Curiosita : Utensile per togliere i tappi

Accessori più utilizzati. tappo, per evitare l'entrata dell'acqua nello scarico durante le fasi di lavaggio del veicolo. questi tappi nel caso di scarichi con...

Di bottiglie chiuse con tappo a corona o capsula. è chiamato anche apribottiglie sebbene questo termine più generico possa comprendere anche il cavatappi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

Altre definizioni con utensile; togliere; tappi; utensile in cucina; Macchina utensile per fabbricare le viti; Corda punitiva ma anche utensile da cucina; utensile a mano che trasformava la panna in burro; togliere la merce da un camion; togliere liquido da un recipiente; togliere via; togliere un dente; I tappi delle pentole; Materiale per tappi di vino; Prima di botti e tappi ; Se ne fanno tappi ; Cerca nelle Definizioni