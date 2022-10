Una missiva... illustrata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una missiva... illustrata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Una missiva... illustrata

una lettera (dal latino littera-ae) o missiva è una comunicazione scritta fatta pervenire ad una o più persone interessate, in un determinato contesto...

La cartolina è, solitamente, un cartoncino leggero di forma rettangolare, usato per la corrispondenza. cartolina postale – cartolina usata per la corrispondenza...