Signora d alto rango - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : CONTESSA

Significato/Curiosita : Signora d alto rango

rango (e significato) che aveva il principe: nei regni in cui veniva conferito tale titolo (sicilia, napoli, stato pontificio) esso era il più alto titolo...

Conte (disambigua). disambiguazione – "contessa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi contessa (disambigua). conte è un titolo nobiliare...

Il nome dell ultima signora Chaplin; Una nobile signora ; Angela signora in giallo; Una tifosa della Vecchia signora ; Via che conduce in alto ; Il fischio del microfono vicino a un alto parlante; alto piano pugliese; Tra salto e buio; Il genere dell orango ; Si infrango no sulle scogliere; Land e rango ; Imperatore romano morto per strango lamento;