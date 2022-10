Riunisce Paesi produttori di petrolio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riunisce Paesi produttori di petrolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OPEC

Significato/Curiosita : Riunisce paesi produttori di petrolio

Internazionale regionale e area di libero scambio che riunisce sei stati del golfo persico, tra i maggiori produttori di petrolio (circa il 30% della produzione...

L'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, meglio conosciuta come opec (organization of the petroleum exporting countries), fondata nel 1960, comprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

L'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, meglio conosciuta come opec (organization of the petroleum exporting countries), fondata nel 1960, comprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

Altre definizioni con riunisce; paesi; produttori; petrolio; riunisce alcuni alunni nelle ore pomeridiane; Si riunisce nel Palazzo di Vetro; L organo che riunisce i vescovi italiani; Quello dei Ministri riunisce il Governo; C è nel corso dei paesi ; Antico luogotenente del principe nei paesi Bassi; Relativi o provenienti dai paesi ex-jugoslavi; Nei paesi anglosassoni vale tre piedi; Un consorzio di produttori di vino; Una cantina di più produttori di vino; Accordi economici tra produttori ; Raggruppano produttori vinicoli di una zona; Il petrolio in due parole; Gel di petrolio usato in cosmetica e farmacia; L unità di misura del petrolio ; Le unità di misura delle produzioni di petrolio ;