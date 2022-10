Ridotta in cattivo stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotta in cattivo stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DETERIORATA

Significato/Curiosita : Ridotta in cattivo stato

Allegoria ed effetti del buono e del cattivo governo è un ciclo di affreschi di ambrogio lorenzetti, conservato nel palazzo pubblico di siena e databile...

I crediti deteriorati o prestiti non performanti (in inglese non performing loans, npl) sono crediti delle banche (mutui, finanziamenti, prestiti) che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

ridotta in polvere; ridotta a brandelli; Aria ridotta di volume e stoccata in un serbatoio; Gruppo etnico africano di statura ridotta ; cattivo come un odore oppure un sapore; Lo si accetta se non è di cattivo gusto; Un comportamento da cattivo ; L innalza un cattivo funzionamento renale; Viene impastato nella betoniera; stato baltico; È stato un grande successo della Volkswagen; Lo stato africano con Orano;