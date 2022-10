Rese meno lunghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rese meno lunghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ACCORCIATE

Significato/Curiosita : Rese meno lunghe

Luglio le sa furono ufficialmente ricostituite con a capo viktor lutze e rese indipendenti dalle ss e, quando il 2 agosto hindenburg si spense, hitler...

Lvmh moët hennessy louis vuitton se, abitualmente accorciata in lvmh, è una multinazionale e conglomerata francese con sede a parigi. è proprietaria di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

Altre definizioni con rese; meno; lunghe; S infilano in apposite prese ; Prese nte al fatto; Ha l incarico di organizzare la rapprese ntazione nei suoi aspetti pratici; Paul, massimo rapprese ntante del puntinismo; Reso meno scuro; L emisfero... meno misero; Valgono meno dei fatti; Chi lo fa lavora meno ; Impegnarono i Romani in tre lunghe guerre; Uccello acquatico con zampe lunghe e rosse; Sono poste alle estremità delle ossa lunghe ; Arbusto con foglie oblunghe usato come siepe; Cerca nelle Definizioni