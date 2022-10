Posto per attraccare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Posto per attraccare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MOLO

Significato/Curiosita : Posto per attraccare

Ong) della comandante carola rackete, la quale decise il 29 giugno di attraccare nel porto di lampedusa con a bordo 43 migranti, nonostante il divieto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi molo (disambigua). il molo è una costruzione situata su un oceano, mare, lago o fiume, che si... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

