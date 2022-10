Possono formare pile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono formare pile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIATTI

Significato/Curiosita : Possono formare pile

Combustibili nelle pile a ossido solido possono essere diversi: oltre all'idrogeno, anche gli idrocarburi e perfino il monossido di carbonio possono generarvi...

piatti orchestrali – coppia di piatti suonati da un percussionista in un'orchestra sinfonica o in una banda musicale antonio piatti (1875-1962) – pittore...

Altre definizioni con possono; formare; pile; possono occupare la parte centrale del giornale; possono essere mobili o immobili; possono essere SMS o cifrati; possono esserlo le strade o le tubature; Informare di un qualcosa, spesso imminente; Un forno impiegato per trasformare la ghisa in acciaio; Arnese utilizzato per formare matasse; Scienza che voleva trasformare i metalli in oro; Un fervente e fissato baciapile ; Sigla da pile mini-stilo; La sigla delle più comuni pile a stilo; Elemento da pile ricaricabili; Cerca nelle Definizioni