Un porto della provincia di Pesaro e Urbino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un porto della provincia di Pesaro e Urbino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FANO

Capoluogo della provincia di pesaro e urbino nelle marche. è la seconda città più popolosa della regione, dopo ancona. affacciato sul mare adriatico e attraversato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fano (disambigua). fano è un comune italiano di 59 633 abitanti della provincia di pesaro e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

Un attrezzatura del porto; Aeroporto vicino a Londra; Un segnale dell aeroporto; José Agostinho de, poeta portoghese; Capitale della repubblica dell Amenia; Piede della metrica latina; Priva il prossimo della libertà; La Penelope nel cast della pellicola del 2017 Assassinio sull Orient Express; Fanno provincia con gli Urbinati; È stata il capoluogo della provincia etiopica di Caffa; Segue Cagnano nella provincia dell Aquila; Nativo di una provincia veneta; A Venezia c è la pesaro; Il duca di urbino ritratto da Piero della Francesca; Forma una provincia con urbino; Il Raffaello da urbino pittore e architetto; Forma provincia con urbino