Piede della metrica latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piede della metrica latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIAMBO

Significato/Curiosita : Piede della metrica latina

Nella metrica classica il piede (in greco antico: p, poûs; in latino: pes), così chiamato perché il ritmo si batteva con il piede, era formato da un...

Quando il giambo compare in un numero pari di unità, si conta per metri, e non per piedi; cosa che non accade quando i giambi sono dispari. il giambo ammette... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 ottobre 2022

Altre definizioni con piede; della; metrica; latina; Vi si trova il calcagno del piede ; Si spinge con il piede per far andare la bici; Il polso... del piede ; Lascia il piede semiscoperto; Priva il prossimo della libertà; La Penelope nel cast della pellicola del 2017 Assassinio sull Orient Express; Uno stanzone della caserma; L Alain della pellicola Borsalino; Piedi della metrica latina; Scrive senza la metrica ; Funzione trigonometrica inversa; È caratterizzato dalla disposizione geometrica di aiole e vialetti; La frase latina in cui è racchiusa la filosofia di Cartesio; Piedi della metrica latina ; In America latina chiamano così chi è statunitense; La locuzione latina che si riferisce a un tempo precedente; Cerca nelle Definizioni