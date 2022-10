Ha per capitale Edimburgo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Edimburgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCOZIA

Fondazione dell'università di edimburgo. l'insediamento umano più antico rinvenuto nella zona dell'attuale città di edimburgo si trova nel villaggio di cramond...

La capitale colombiana; Vienna è la loro capitale ; La capitale dell Ucraina; capitale del Principato del Liechtenstein; Area amministrativa della Scozia che confina con la città di edimburgo ; Un Principe come Filippo duca di edimburgo ; Lo era Filippo d edimburgo rispetto a Elisabetta; Lo stato del Regno Unito con edimburgo ;